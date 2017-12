Allarme bomba a Porta Nuova: metropolitana bloccata, artificieri sul posto

TORINO - Uno zaino abbandonato su di un treno della metropolitana ha fatto scattare questa mattina, martedì 26 dicembre, l'allarme bomba. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area e hanno controllato lo zainetto sospetto. Fortunatamente, nell'arco di circa un'ora, si è scoperto che all'interno dello zaino vi fossero solamente dei vestiti e nulla che potesse far pensare a un ordigno.

METROPOLITANA - La metropolitana tuttavia è rimasta ferma fino alle 9 e mezza circa, nel tratto tra Bernini e Lingotto. Come accade di consueto in questi casi, Gtt ha messo a disposizione degli autobus sostitutivi per alleviare i disagi ai passeggeri.