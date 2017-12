Spacca una bottiglia in testa a un uomo per rubargli il cellulare: arrestato

TORINO - Rapina violenta a Porta Palazzo: un 31 enne marocchino è stato aggredito da un connazionale che, per portargli via il telefono cellulare, lo ha colpito al volto con una bottiglia di vetro. La vittima è crollata a terra, ma è stata subito soccorsa da alcuni passanti.

LA RAPINA - Sul posto si sono precipitati gli investigatori del commissariato Dora Vanchiglia che, raccolte le indicazioni e la descrizione dell'autore del fatto, si sono subito messi alla ricerca del rapinatore. Il 24enne è stato rintracciato qualche ora dopo: sottoposto a un controllo, è risultato privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale. Grazie al riconoscimento effettuato dalla vittima, gli agenti lo hanno potuto sottoporre a fermo per rapina: il 24enne si trova in carcere. La vittima è stata portata in ospedale, con una prognosi di sei giorni.