Maltempo a Torino: il termometro scende e arrivano pioggia e neve

TORINO - Dopo aver goduto di un Natale tutto sommato caldo e soleggiato da oggi, mercoledì 27 dicembre, la musica cambia: freddo, vento e pioggia arrivano in città. «Una saccatura nord-atlantica si sta approfondendo sulla Francia e nella giornata di oggi transiterà sull'Italia centrale determinando un temporaneo ma marcato peggioramento del tempo sul Piemonte» fanno sapere dall'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale). Sono attese precipitazioni sparse in tutto il Piemonte, con nevicate fino a quote collinari.

METEO - Già dalla serata di oggi però intensi venti settentrionali determineranno ampie schiarite, innescando condizioni di foehn su vallate alpine e pianure. Il vento dovrebbe portare a un notevole miglioramento della qualità dell'aria in città e alla conseguente rimozione dei blocchi auto.