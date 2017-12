Vandali in piazza Montale, vetri della fermata dei mezzi pubblici infranti a Natale

TORINO - Fino a qualche giorno fa la fermata del tram 3 di piazza Montale era a posto. Oggi invece, passato il Natale, la situazione è questa, con due vetri completamente infranti e altri gravemente danneggiati. Le fotografie sono state condivise su internet in segno di denuncia: «Romperesti i vetri di casa tua? Credo di no. E perché questi li rompi?», scrive Francesco rivolgendosi a chiunque abbia compiuto l’atto vandalico. Il tutto è stato fatto prima del 25 dicembre e, nonostante siano passati già due giorni, la fermata non è stata ancora riparata.