Corso Agnelli e corso IV Novembre, dopo 11 anni iniziano i lavori di potatura (con disagi)

TORINO - Da ormai undici anni le due file alberate di corso IV Novembre e corso Agnelli, nel tratto tra largo Orbassano e corso Cosenza, non venivano potate. Un intervento sui 500 alberi, rimandato più volte per ragioni tecniche,che non poteva più essere rinviato e che è cominciato questa mattina e porterà a un cantiere per qualche mese.

PROBLEMI PER I CLIENTI GTT - Per tutto il periodo, per realizzare i lavori in sicurezza, ci sarà la riduzione la disattivazione delle linee elettriche aeree ad alta tensione di Gtt e di conseguenza anche la modifica del percorso della linea 10 nella tratta interessata dalla potatura almeno per due mesi. In particolare per un paio di mesi i tram saranno sostituiti da bus. A risentirne saranno anche gli automobilisti vista la riduzione della percorribilità al traffico, sia nel controviale, sia nel viale del corso. Questo comporterà . «La necessità di operare nella stagione più fredda», spiegano dal Comune, «poiché le piante di specie platano sono vincolati dalla normativa nazionale in materia di contrasto alla diffusione del cancro colorato del platano, che prevede tale modalità».