Rivoluzione per i torinesi, da gennaio la carta d’identità è solo elettronica

TORINO - «A partire dal’8 gennaio 2018 il Comune di Torino emetterà esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica». L’avviso sul sito della Città, nella sezione Anagrafe, c’è ormai da tempo e tra qualche giorno sarà un’abitudine con cui i torinesi dovranno avere a che fare nonostante in tredici anni di test di tessere plastificate ne siano state fatte davvero poche. Ma dall’8 gennaio il vecchio modello in carta non sarà più rilasciato e quindi ci si dovrà abituare a questa nuova formula.

COSTO QUADRUPLICATO - Il mancato successo della carta d’identità elettronica è data da diversi fattori, tra cui il tempo che intercorre tra la richiesta e l’arrivo a casa, ma soprattutto il costo: se oggi servono poco più di 5 euro per avere una carta d’identità «vecchio stile», non ne bastano 22 di euro per avere quella elettronica. A cambiare è anche l’iter con cui se ne entra in possesso. Fino all’8 gennaio basterà andare in anagrafe e richiedere una nuova copia direttamente allo sportello, successivamente sarà obbligatorio prenotarsi, compilare un modulo con il dipendente comunale con informazioni che vanno direttamente all’Istituto Poligrafico dello Stato a Roma dove la carta d’identità viene stampata e inviata a casa del richiedente. Il tutto in sei giorni lavorativi.

DONAZIONE ORGANI - La carta d’identità elettronica è del tutto simile a una patente, a una carte di credito o alle tante card che oggigiorno ognuno ha nel portafogli. Le informazioni riportate sono maggiori di quella cartacea. A partire dal codice fiscale stampato sul retro con tanto di codice a barre. Oppure le immagini delle impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra) o i genitori. Ma non solo: all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica, il cittadino può esprimere il consenso o il diniego alla donazione degli organi. La scelta sarà inserita nel database del Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà. Si potrà comunque cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la propria Asl.