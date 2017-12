Anche a Torino il parcheggio è smart con DropTicket, pacchetti sosta col 30% di sconto

TORINO - A Torino la sosta è smart con DropTicket, app sviluppata da A-Tono che consente di pagare direttamente da smartphone, senza sovrapprezzi, il parcheggio delle strisce blu in ben 10 zone della città e presso lo Stadio Olimpico e il Pala Alpitour per gli eventi gestiti da GTT.

Dopo la prima fase di sperimentazione, per festeggiare l’attivazione del servizio, DropTicket irrompe nella città della Mole con una vantaggiosa promozione: i pacchetti sosta da 5, 10 e 20 euro saranno infatti acquistabili - tramite circuito bancario - con il 30% di sconto.

L’offerta, valida dal 18 dicembre al primo febbraio, si aggiunge al grande pregio di pagare solo i minuti effettivi di sosta grazie all’innovativa funzionalità Start e Stop. Un sensibile risparmio di denaro e di tempo, dal momento che gli utenti non dovranno più cercare parcometri e monetine in tasca, recarsi dai rivenditori per i procurarsi i biglietti cartacei e pensare alla scadenza degli stessi.

Anche a Torino il parcheggio è smart (© DropTicket)

L’esperienza d’acquisto di DropTicket è molto semplice: dopo aver scaricato l’app, gli utenti acquisteranno uno dei pacchetti sosta desiderati. Al momento dell’utilizzo, verrà richiesto l’inserimento della targa dell’auto parcheggiata (che potrà essere anche cambiata per i successivi parcheggi) prima dell’avvio (Start) di ogni sosta. Tornato in macchina e nel momento in cui lascia lo stallo, l’utente dovrà semplicemente fare tap su Stop (che come lo Start è contraddistinto da un suono) per fermare il contatore.

DropTicket non chiede ai suoi utenti di creare alcun account (si accede all’app senza login) e non prevede costi extra, né per l’attivazione né per il rinnovo del servizio. Per agevolare il lavoro degli ausiliari del traffico, dotati di app e altri strumenti tecnologici per le opportune verifiche sul pagamento, gli utenti possono scaricare il badge da apporre sul cruscotto.

DropTicket è disponibile per iOS, Android e Windows Phone, anche per i servizi di parking, trasporto pubblico e intrattenimento presenti su altre città del territorio nazionale.