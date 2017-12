Mancata precedenza, grave incidente su corso Massimo d’Azeglio: donna in ospedale

TORINO - Grave incidente nella serata di ieri in corso Massimo d’Azeglio. Intorno alle ore 19 due auto si sono scontrate all’altezza di via Baretti. Alla guida delle vetture c’erano un ragazzo di 27 anni a bordo di una Fiat Grande Punto e una donna di 51 anni su una Fiat Stilo. Dalle informazioni raccolte pare che il ventisettenne non sia riuscito a evitare l’impatto con l’altro mezzo che arrivava dall’incrocio di via Baretti e che avrebbe dovuto dare la precedenza.

TRAFFICO IN TILT - Per oltre un’ora il traffico è rimasto paralizzato su corso Massimo d’Azeglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e un’ambulanza che ha trasportato la donna al volante della Fiat Stilo in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono preoccupanti.