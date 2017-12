L’aria migliora: a Torino sospeso il blocco auto a partire da domani

TORINO - Buone notizie per gli automobilisti torinesi: a partire da domani, le auto con motore Diesel di classe Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 potranno tornare a circolare in città. Il blocco auto è stato sospeso a partire da domani, venerdì 29 dicembre. Il motivo della revoca del blocco? Il valore dei Pm10, sceso a 40 μg/m³.

SOSPESO IL BLOCCO - Secondo i dati previsionali dell’Arpa Piemonte, nei prossimi due giorni la quantità di micropolveri nell’aria di Torino si terrà al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, come era già avvenuto ieri. È previsto infatti fino al 29 dicembre il livello A, che indica la tenuta del pm10 sotto soglia d’attenzione. Pertanto, come previsto dal protocollo regionale, la Città ha deciso di sospendere le misure emergenziali volte a contenere l’inquinamento. L'invito per i cittadini è quello di seguire sul sito della città l'andamento della situazione.