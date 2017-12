Il ritorno del tram 10 in piazza Baldissera: lievi modifiche del percorso

TORINO - Il tram 10 tornerà al suo percorso originario, ad annunciarlo è la Giunta Comunale che ha approvato questa mattina, giovedì 28 dicembre, il progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto tranviario in piazza Baldissera. L’intervento, che consentirà di ripristinare il percorso originario della linea 10, tra le vie Settembrini e Massari, rientra nell’ambito della sistemazione superficiale del viale della Spina, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e corso Grosseto. Il tratto del collegamento in progetto, tra i binari esistenti di via Cecchi e quelli di via Chiesa della Salute, avrà una lunghezza complessiva di circa 400 metri.

TRAM - Il ripristino della linea 10, che tornerà così a essere interamente servita da tram, sarà realizzato con una lieve variazione del tracciato rispetto al percorso preesistente per le modifiche derivanti ai lavori sul viale, ma senza variazioni sostanziali di sviluppo. «Una volta posati i binari, la linea 10 tornerà a essere un fondamentale asse della mobilità cittadina e un importante tassello per un sistema di trasporto pubblico efficiente ed ecosostenibile», ha commentato l’assessora ai Trasporti e alla Viabilità del Comune di Torino Maria Lapietra. La spesa per l’esecuzione delle opere è di quasi 2 milioni e 900mila euro.