Grugliasco in ginocchio: decine di furti di ruote, residenti esasperati

GRUGLIASCO - Ormai colpiscono ogni notte, senza sosta, con una precisione chirurgica. Sono i ladri di ruote, che da un mese abbondante mettono sotto scacco gli automobilisti di Grugliasco. I residenti non ne possono più: ogni mattina chi lascia l'auto in strada rischia di trovare un'amara sorpresa, la propria vettura senza le ruote.

I FURTI - Fino a ora nessuno è riuscito a fermare i ladri di ruote. L'ultimo colpo in via Maria Cordero, ma furti si sono registrati anche in via Galiberti e in altre zone di Grugliasco. Tra i residenti monta la rabbia e lo scoramento, perché sembra che nessuno riesca a fermare questa escalation di ruote rubate: alcuni sono stati derubati persino più volte nel giro di pochi mesi. C'è chi invoca una maggiore presenza delle forze dell'ordine, chi invece richiede a gran voce l'installazione di telecamere di videosorveglianza. Mentre Grugliasco si interroga su quale soluzione adottare, i furti delle ruote continuano.