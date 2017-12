Eventi a Torino, 11 cose da fare il 30 e 31 dicembre

TORINO – Concerti di ogni tipo, appuntamenti a teatro spettacolari, ricorrenze all'aria aperta ma anche in centro. Ecco qualche consiglio per godersi l'ultimo fine settimana dell'anno e in particolare il Capodanno 2018, senza lasciarsi sfuggire i momenti più sfiziosi.

Musica live

Sabato 30 dicembre, alle 22.30, lo swing zingaro dei 20 Strings in quartetto per la prima volta al Blah Blah con Mauri Mazzeo alla chitarra solista, Alberto Palazzi alla chitarra ritmica, Marco Varvello alla fisarmonica, Andrea Garombo al contrabbasso.

Teatro e musei

Al Museo del Risorgimento, sabato 30 dicembre l’ottava tappa del progetto «Musei.Amo». Alle 15.30 e alle 17, visita guidata teatrale a cura di ART.Ó e Oikos Teatro: un viaggio nella storia in cui i visitatori saranno accompagnati dai personaggi risorgimentali che hanno voluto un’Italia unita.Informazioni e prenotazioni: 0125 618131.

All'aria aperta

Domenica 31 dicembre dalle 8.30, il gruppo di runners Sensa Cugnisiun ripropone la storica corsa alla basilica di Superga e ritorno 25 km circa di corsa lungo il parco fluviale del Po e salita verso la basilica da Sassi. Partenza dal parcheggio del Palavela in via Ventimiglia.

Capodanno al Pala Alpitour

Nel foyer del Pala Alpitour dove l'ospite più atteso è Simone Cristicchi, preceduto da Luca Morino, Giorgio Conte e Daniele Lucca, insieme ai Perturbazione, Federico Sirianni, Chiara Civello e la Banda di Collegno, Finley e con il dj set live di Radio Montecarlo.

Capodanno a Spazio 211

Allo Spazio 211 il Capodanno si saluta a ritmo di Jazz con la musica sincopata di Max Gallo, la Torino jazz City Band e Andrea Mingardi. Dopo la mezzanotte salirà sul palco uno dei protagonisti dell’ultima edizione di X Factor, il cantante Samuel Storm e si proseguirà con la musica da ballare dei The Sweet Life Society.

Party di Capodanno in tram

Musica nella notte di San Silvestro a bordo dello «Smatrams #STS Capodanno». A partire dalle 21, su una delle vetture Gtt attrezzata con console, Dj Morciano di Jazz Club e Grano di Outcast accompagneranno i viaggiatori da Piazza Derna a Piazzale Caio Mario e ritorno.

Roberto Bolle al Regio

Chi ama la danza e le sue linee leggiadre e desidera trascorrere un Capodanno esclusivo non può non perdere lo spettacolo al Teatro Regio con Roberto Bolle and Friends.

Spettacoli di Capodanno

Per i più romantici c'è l'intramontabile fiaba della «Bella Addormentata», mentre per chi vuole trascorrere un capodanno con il naso all'in su, tra stupore e meraviglia, al Teatro Le Serre c'è «Vertigo ChristmasShow» e, per un capodanno alternativo al Teatro Nuovo ci saranno i «Sonics» con le loro acrobazie,

Il brindisi del primo dell'anno

In centro città i locali si stanno organizzando per brindare al nuovo anno e in Galleria Umberto I, il primo gennaio, sarà possibile gustare panettone e spumante con il sottofondo di un concerto di musica classica.