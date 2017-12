Follia a Santo Stefano: ubriaco si scaglia con l’auto contro un bar

TORINO - La sera di Santo Stefano, i carabinieri della Stazione di Castellamonte hanno arrestato per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, S.S., 65 anni, residente a Rivarolo Canavese, pensionato. I militari, su richiesta della titolare della sala gioco «Play 4 Win s.a.s», sono intervenuti poiché S.S., visibilmente alticcio, dopo essere stato allontanato dal locale è ritornato poco dopo e con la sua autovettura ha mandato in frantumi la porta vetri della sala giochi. L’uomo ha poi minacciato la titolare del locale e i carabinieri intervenuti sul posto. Nella macchina dell’uomo, i carabinieri hanno trovato un coltello, per questo motivo è stato denunciato per possesso di armi