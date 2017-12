Cinque anni fa moriva Rita Levi Montalcini, la nipote chiede una via per la zia Premio Nobel

TORINO - Sono passati cinque anni dalla morte di una delle donne e scienziate italiane più famose della storia, Rita Levi Montalcini. Senatrice, Premio Nobel per la Medicina e prima donna a essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze, la sua storia è legata indissolubilmente a Torino, città nella quale è nata nel 1909. E ora la nipote, la ex consigliera comunale Piera Levi Montalcini, chiede all’amministrazione di dedicare una via, una strada o un corso a sua zia, in modo tale da ricordare una personalità così importante. L’appello che ha rivolto agli attuali eletti e nominati in Sala Rossa si estende ulteriormente al fratello di Rita Levi Montalcini, l’architetto Gino, e alla sorella, la pittrice Paola. In cuor suo Piera spera che l’intitolazione di una «parte» di Torino possa avvenire tra il 21 e il 22 aprile 2018, «data di nascita di papà e delle zie».