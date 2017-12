Con pistola scacciacani e lampeggiante sull'auto in giro per la città, denunciato 19enne

CASTELLAMONTE - Andava in giro in auto per Castellamonte con un lampeggiante come quello in uso alla polizia e una scacciacani privata del suo tappo rosso. I carabinieri lo hanno fermato e controllato nella serata di mercoledì e per lui, un ragazzo di 19 anni romeno, è scattata la denuncia in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti e porto abusivo di strumenti riproducenti armi. Lampeggiante e pistola sono stati sequestrati.