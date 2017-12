Auto si ribalta nel parcheggio del centro commerciale: a Le Gru l’incidente «assurdo»

GRUGLIASCO - Di incidenti purtroppo ne capitano tutti i giorni, ma ribaltare completamente un’auto all’interno di un parcheggio è senz’altro insolito: eppure, sarà la frenesia per fare gli ultimi acquisti dell’anno o un momento di distrazione, è quanto successo nel parcheggio del centro commerciale Le Gru.

ILLESA UNA RAGAZZA - L’incidente è avvenuto ieri, a metà giornata: a bordo dell’auto una ragazza, molto spaventata viste le condizioni del mezzo di trasporto. La giovane, nonostante la paura, è uscita illesa dalla vettura. Un sorpasso azzardato, una distrazione o una mancata precedenza: le dinamiche dell’incidente, come detto, non sono chiare e verranno chiarite dalla polizia municipale. Attorno all’auto completamente ribaltata si è subito formato un folto gruppo di curiosi, esterrefatti dal trovare un’auto capovolta all’interno di un normalissimo parcheggio. Disagi anche per i fruitori del centro commerciale, che hanno fatto più fatica del normale nel cercare parcheggio.