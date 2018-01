Follia di Capodanno, esplosa bomba carta a Falchera: in frantumi 30 finestre, 4 i feriti

TORINO - Inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno per un intero quartiere di Torino, Falchera. Intorno a mezzanotte, forse per festeggiare il nuovo anno, ma in modo stupido, alcuni ignoti hanno innescato un ordigno artigianale, tipo bomba carta, in via delle Querce di fronte al numero civico 27 che esplodendo ha generato un’onda d’urto che ha danneggiato parzialmente quattro vetture parcheggiate lì vicino e causando la rottura dei vetri delle finestre di trenta abitazioni circostanti, le cui schegge hanno ferito quattro persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri con gli artificieri, i vigili del fuoco che hanno in primis illuminato l’area e personale Amiat che ha bonificato i cassonetti circostanti. Durante le operazioni di controllo e intervento sono state rinvenuti dodici ordigni artigianali inesplosi, una cartuccia calibro 12 e una cartuccia calibro 9x21. Questo materiale, dal peso complessivo di 546 grammi di polvere pirica, è stato sottoposto a sequestro.

I FERITI - Come detto l’esplosione ha causato quattro feriti. Si tratta di un diciassettenne marocchino che ha riportato una «ferita lacero contusa alla mano sinistra» ed è stato giudicato guaribile in 12 giorni, un italiano di 61 anni che ha riportato che ha riportato «abrasione e ustione alla coscia destra» e «abrasione al polpaccio destro» ed è stato giudicato guaribile in 12 giorni, un italiano di 83 anni che ha riportato «ferite lacero contuse e graffi al volto» ed è stato giudicato guaribile in 7 giorni e, infine, una donna marocchina di 45 anni che ha riportato «ferite lacero contuse alla zigomo destro» ed è stata giudicata guaribile in 10 giorni.

Esplosa bomba carta a Falchera (© Carabinieri)

Esplosa bomba carta a Falchera (© Carabinieri)

Esplosa bomba carta a Falchera (© Carabinieri)

Esplosa bomba carta a Falchera (© Carabinieri)