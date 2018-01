«E' femmina», la prima nata a Torino del 2018 è una bella bimba egiziana

TORINO - E' una bellissima femminuccia egiziana di 2 chili e 880 grammi la prima nata dell'anno 2018 a Torino. Si chiama Hadega ed è venuta al mondo esattamente a mezzanotte e cinque del 1 gennaio con un parto spontaneo all'ospedale Sant'Anna. Segue a ruota un'altra bambina, Petra, nata all'una e cinquantadue, da una coppia di genitori italiani. A entrambi i neonati, fanno sapere dal Sant'Anna, è stata garantita l'assistenza "one to one" in travaglio e l'allattamento al seno già dalla prima ora dal parto. E' un maschietto invece il primo nato all'ospedale Agnelli di Pinerolo, si chiama Leone, pensa 5 chili e 150 grammi ed è il terzo figlio di una coppia albanese.



NATI - Chi sono invece gli ultimi nati del 2017? Si tratta di due maschietti, Andrea Antonio, nato alle ventidue e ventinove del 31 dicembre e Haozhen, venuto al mondo appena prima della mezzanotte, alle ventitre e quarantadue, da una coppia di genitori cinesi. Non sono mancate poi le sorprese durante la notte dell'ultimo dell'anno al Sant'Anna che, con 7.015 parti si conferma ancora una volta il 1° d'Italia e tra i primi ospedali d'Europa per numero di parti, con un incremento del 3,7% rispetto al 2016. Un grande regalo infatti lo hanno fatto la signora Alina, mamma di Cloe e la signora Valeria, mamma di Elena Sofia, che hanno deciso di donare il sangue cordonale a scopo solidaristico. Un buon auspicio per superare le 300 donazioni di sangue cordonale effettuate al Sant'Anna nel 2017.