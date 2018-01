Torino rinuncia alla festa in piazza, ma in centro un petardo ferisce un ragazzo

TORINO - Torino è probabilmente l’unica grande città italiana che ha deciso di rinunciare alla festa di Capodanno in piazza. I motivi sono noti, la ferita di piazza San Carlo brucia ancora. Eppure, nonostante una piazza semi-deserta, nella notte di San Silvestro un uomo è rimasto ferito proprio in piazza: un paradosso.

IL FERITO - Nonostante l’assenza di un programma ufficiale, centinaia di persone si sono riversate nelle piazze e nelle vie del centro cittadino per un brindisi e per scambiarsi gli auguri. Qualcuno ha pensato di portare anche petardi. Ed è stato proprio un petardo a causare il ferimento di un ragazzo in piazza Castello che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe raccolto dal selciato petardo, poi esplosogli tra le mani. Il giovane è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza del 118. Sul posto presente anche la polizia e la polizia municipale.