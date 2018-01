Fuga di gas in appartamento: muore un torinese in Liguria, la moglie in fin di vita

VENTIMIGLIA.- Tragedia a Ventimiglia: Alberto Vellano, 77 anni e torinese, è morto nel suo appartamento a causa di una fuga di gas. La moglie, Patrizia Biamonti di 69 anni, è invece gravissima. Il dramma si è consumato tra le mura domestiche, in un casa di corso Montecarlo.

I SOCCORSI - Se per il signor Vellano non c’è stato nulla da fare, per quanto riguarda la signora Biamonti vi è speranza di salvarla: la donna è stata ritrovata dai vigili del fuoco di Ventimiglia ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sanremo. Le dinamiche dell’incidente domestico sono ancora da accertare, ma stando a un primo sopralluogo dei vigili del fuoco, pare esserci un malfunzionamento del termo convertitore: i fumi, invece di essere buttati verso l’esterno, potrebbero quindi essere entrati all’interno dell’appartamento. In ogni caso, l’abitazione dei coniugi è stata posta sotto sequestro, per gli accertamenti del caso.