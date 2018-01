Da Roma a Torino con 8 kg di marijuana: presi corrieri della droga

TORINO - Da Roma a Torino in bus, un viaggio per trasportare la droga dalla capitale al capoluogo piemontese. Sono stati arrestati al terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele di Torino i due corrieri della droga scoperti dalla Guardia di Finanza. I due, entrambi di nazionalità nigeriana, sono stati trovati in possesso di ben 8 kg di marijuana.

LA DROGA - La droga era nascosta all’interno di borse e zaini: il primo, un 28enne senza fissa dimora, aveva con sé la droga custodita nello zaino a tracolla mentre il secondo, un 20enne del sud, l’aveva nascosta in un borsone posto nel vano del portabagagli. Alla vista due finanzieri con i cani, i due corrieri hanno mantenuto la calma, dissimulando ogni segno di nervosismo. L’odore della sostanza, ben occultata in 4 involucri di cellophane, non è però sfuggito all’infallibile fiuto delle unità cinofile, addestrate per la ricerca delle sostane stupefacenti. I due corrieri sono stati quindi arrestati. I controlli aumentano, visto che in questo periodo dell’anno, i corrieri sono soliti mescolarsi tra la folla che si sposta per le vacanze.