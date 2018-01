Dramma in zona Lingotto: uomo muore dandosi fuoco dentro la propria auto

TORINO - Dramma nei pressi della stazione Lingotto di Torino. Un uomo di 46 anni è morto dopo essersi dato fuoco nella propria auto. E’ successo questa mattina in via Flecchia: la vittima è un cittadino romeno.

POLIZIA SUL POSTO - Stando alle prime ricostruzioni, il suicida avrebbe discusso con la moglie. Pare infatti che la moglie lo avesse allontanato da casa proprio pochi minuti prima. Non potendo rientrare nella propria abitazione, stufo dei continui litigi, il 46enne è sceso in strada, si è procurato una tanica di benzina e si è dato fuoco all’interno della sua auto, una Nissan. L’auto non è bruciata all’esterno, ma solo all’interno: probabile quindi che il 46enne sia rimasto ustionato o abbia respirato i fumi. Sul posto è intervenuta la polizia, l’ambulanza e i vigili del fuoco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso.