Si scontra contro un cinghiale, esce di strada e muore la moglie: tragedia nel torinese

CHIVASSO - E’ distrutto Pasquale L., 57 anni, il marito di Giovanna Puliafico, la donna di 69 anni morta in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada regionale 11, quella che collega Torino a Chivasso. Il cinquantasettenne era in auto con la moglie, era lui al volante della Fiat Multipla che, intorno alle 2, ha tamponato un cinghiale di 130 chilogrammi che si trovava in mezzo alla carreggiata. L’impatto è stato molto violento, tanto da far sbalzare la vettura nella scarpata. «Quel cinghiale si è incastrato sotto l’abitacolo e l’auto è stata sbalzata», racconta oggi Pasquale che si è trovato all’improvviso incastrato con sua moglie quasi priva di sensi vicino a lui: «Appena mi sono reso conto di essere vivo ho cercato di accudire Giovanna», ha raccontato a La Stampa, «un automobilista che si è fermato ci ha dato una bottiglia d’acqua e io ho cercato di rinfrescarle il volto, cercavo di tenerla sveglia in attesa dei soccorsi. Poi è stata affidata alle cure del 118, ma non c’è stato nulla da fare».

L’INCIDENTE - Il tutto è avvenuto intorno alle 2, nella notte tra sabato e domenica, a poche ore dalla fine del 2017 e l’arrivo del nuovo anno. La coppia, residente a Chivasso, quella sera aveva deciso di mangiare una pizza a Torino. Dopo una passeggiata sotto i portici di via Roma si sono messi in auto per tornare a casa. «Quella notte, non so perché, sono passato dalla tangenziale anziché imboccare l’autostrada Torino-Milano», racconta ancora il marito della vittima. La regionale 11 non è nuova a incidenti dovuti al passaggio di cinghiali. E così è stato anche quella notte quando Pasquale si è trovato l’animale davanti e non è riuscito a evitarlo. Lo scontro ha ucciso anche quest’ultimo.