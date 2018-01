Dicembre 2016: «Multe a chi non raccoglie i bisogni», un anno dopo Torino la peggiore d'Italia

TORINO - I dati sono di giugno, ma a un anno esatto dalla dichiarazione di guerra della sindaca Chiara Appendino ai proprietari di cani che non raccolgono i bisogni dei propri animali (era stato detto durante la conferenza di fine 2016) riprendere il comunicato stampa dell’associazione animalista Aidaa fa abbastanza strano. In dodici mesi pare non essere cambiato un granché, così come per la malasosta che, dopo un exploit di multe iniziali, ha lasciato spazio ai soli residenti di Borgo Campidoglio, gli unici che ancora non demordono sulla questione della mancanza di parcheggi e relative sanzioni. Discorso ancor peggiore per quanto riguarda le deiezioni in cui di multe si è solo parlato a mezzo stampa.

TORINO LA PEGGIORE - L’Aidaa ha stimato che in tutta Italia ci sono 7 milioni di cani e che 3 milioni vengono portati regolarmente a spasso dai proprietari. Di questi ultimi solo due terzi pulirebbero dopo che il proprio animale ha sporcato la strada o il marciapiede, mentre il rimanente milione di proprietari andrebbe via tranquillamente lasciando tutto sporco. Un comportamento che si verifica in tutte le città, ma secondo l’associazione animalista a Torino i padroni dei cani sono più incivili rispetto al resto d’Italia. Solo Milano fa peggio, mentre c’è parimerito con Roma. Questo vale per i padroni indisciplinati, non certo per le multe che rimangono una rarità.

LORENZO CROCE - »Noi siamo da sempre impegnati nella difesa dei cani e di tutti gli animali a ogni livello», ha detto Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, «e tutti sanno che abbiamo combattuto contro le ordinanze ridicole come quella per raccogliere la pipì dei cani, Ma crediamo che chi non raccoglie le deiezioni faccia del male innanzitutto ai milioni di italiani che le raccolgono diligentemente e poi anche all’ambiente, ci appelliamo a loro perché imparino".