Leonardo e Sofia si confermano i nomi più scelti a Torino, seguono Lorenzo e Giulia

TORINO - Leonardo e Sofia si riconfermano a un anno di distanza come i nomi più frequenti dei nuovi nati a Torino. Un primato che dura ormai da più anni e che lo ha fatto quasi diventare una tendenza: nel 2015 i «nuovi» Leonardo erano stati 148, due in più nel 2016 e qualcuno in meno, 136, nel corso dell’ultimo anno. Si è registrato un aumento invece per le «nuove» Sofia: 112 nel 2015, 110 nel 2016 e ben 120 nel 2017.

GIULIA E LORENZO - Nel corso dell’ultimo anno è piaciuto di più Giulia (89 volte) come nome per le neonate rispetto ad Aurora (77 volte), il secondo più frequente nel 2016. Non è cambiato nulla invece tra i maschietti, Lorenzo anche nel 2017 si è confermato come il secondo più scelto (121 volte). Seguono Gabriele (102 volte), Edoardo (99 volte), Francesco (98 volte) e Alessandro (95 volte). L’ultimo scalino del podio tra le femminucce è, come detto, di Aurora, seguono Alice (74 volte) e Beatrice (63 volte).

STRANIERI - L’ospedale Sant’Anna di Torino anche nel 2017 si è rivelata come la prima struttura sanitaria per numero di parti in Italia. Sono nati bambini (o bambine) da donne di 87 nazionalità diverse: in totale sono stati effettuati 7.015 parti di cui in 5.184 casi si trattava di italiani. Fra le straniere, 559 sono originarie della Romania, 259 del Marocco e 180 della Nigeria. Ultimo dato: il nome più utilizzato per i nuovi nati stranieri è Mohamed, in crescita rispetto al 2016 dove era stato scelto 21 volte, mentre quest’anno 23.

NOMI PIU’ FREQUENTI (MASCHI)

Leonardo 136

Lorenzo 121

Gabriele 102

Edoardo 99

Francesco 98

Alessandro 95

Riccardo 69

Matteo 66

NOMI PIU’ FREQUENTI (FEMMINE)

Sofia 120

Giulia 89

Aurora 77

Alice 74

Beatrice 63