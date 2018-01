La Dea bendata bacia un torinese, vinti 70mila euro in una ricevitoria di via XX Settembre

TORINO - La Dea bendata bacia un fortunato torinese. Con una delle estrazioni dello scorso 30 dicembre un giocatore si è portato a casa 70.250 euro grazie alla combinazione di numeri 4, 5, 18 e 66 e con una giocata da pochi euro effettuata in via XX Settembre 57. I numeri sono usciti proprio sulla ruota di Torino (insieme a al 71) e hanno regalato una serata indimenticabile a un’intera famiglia. Anzi, in totale il 30 dicembre ci sono state 167mila vincite e sono stati distribuiti premi per oltre 7 milioni e mezzo di euro.