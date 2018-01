Vandalismo a Torino: le bici del bike sharing di nuovo in fondo al fiume

TORINO - Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per le due ruote del bike sharing free floating cittadino. Dopo diversi episodi di vandalismo e maleducazione ai danni di tutte e tre le compagnie che operano in città ((GobeeBike, Obike e Mobike) che avevano contraddistinto l'anno passato, il primo gennaio 2018 alcuni passanti hanno notato le biciclette del free floating che galleggiavano miseramente lungo la passeggiata dei Murazzi. Ancora questa mattina, martedì 2 gennaio, è stata vista una bicicletta vandalizzata di fronte all'ingresso del centro commerciale Le Gru di Grugliasco.

BICICLETTE - I torinesi purtroppo non sono nuovi a episodi di questo genere. Ripensando solo alcuni degli atti di vandalismo che hanno contraddistinto l'anno appena passato, ricordiamo le bici parcheggiate alla rovescia a Porta Palazzo, le due ruote avvistate in fondo alla Dora dal presidente della Circoscrizione IV Claudio Cerrato e quelle finite in fondo al Po. Sembra dunque, stando a quanto registrato in questi primi giorni del 2018, che non si sia imparato nulla dagli errori del passato. La maleducazione continua a farla da padrona e le biciclette continuano a subire danni importanti.