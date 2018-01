Grave incidente in tangenziale Sud: traffico in tilt, 5 persone ferite

TORINO - Sono cinque le persone rimaste ferite nell'incidente che nel pomeriggio di oggi, martedì 2 gennaio, ha bloccato la tangenziale Sud di Torino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che due auto (una Audi Q3 e una Renault Mègane) si siano scontrate dopo lo svincolo Allamano in direzione Sud e che, nello scontro, sia rimasta coinvolta in maniera lieve anche una terza auto. Sembrerebbe inoltre che l'autista della Mègane sia risultato positivo all'alcol test, con valori di quattro volte superiori al limite consentito.

INCIDENTE - A bordo dell'Audi viaggiavano due uomini italiani, entrambi trasportati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Orbassano, mentre sulla seconda auto viaggiavano tre uomini di origine romena che sono stati trasportati all'ospedale di Rivoli. Nessuno dei feriti pare sia in gravi condizioni. La tangenziale è rimasta bloccata per permettere ai tecnici di eseguire i rilevamenti del caso, causando non pochi disagi alla viabilità.