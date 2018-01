Cortocircuito, incendio e fumo in tutta casa, muore drammaticamente un pensionato a Moncalieri

MONCALIERI - Ha provato a spegnere quel piccolo incendio provocato da un cortocircuito al frigorifero di casa, ma quando si è avvicinato all’elettrodomestico avrebbe perso i sensi respirando respirato del fumo. Intanto l’incendio è divampato e il fumo ha pervaso tutto l’alloggio e quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Visone 6 a Moncalieri per l’uomo, 78 anni, non c’è stato più nulla da fare. Il dramma si è consumato nella serata di ieri intorno alle ore 20.

GUASTO ELETTRICO - Il settantottenne era residente al piano terra dello stabile. Si trovava solo in casa quando si è verificato il guasto elettrico che ha dato il via alle fiamme. Inutile il suo tentativo di spegnere quel piccolo incendio che poi, quando è svenuto, si è esteso tanto da attirare l’attenzione dei residenti e tanto da provocare quel fumo che poi ha causato la morte del pensionato.