Inseguimento folle tra Lingotto e Santa Rita, fuggitivo rimane incastrato in un cortile

TORINO - Inseguimento nella notte tra diverse pattuglie della guardia di finanza e un ragazzo di appena 20 anni che, accertamenti alla mano, era al volante con un tasso alcolemico di gran lunga superiore al consentito dalla legge. Il tutto è iniziato intorno alle 4 di mattina quando alcuni finanzieri hanno notato un’Audi procedere a zig zag urtando le vetture parcheggiate lungo corso Corsica, in zona Lingotto. Inutile l’intimazione dell’alt, il ventenne anziché fermarsi ha accelerato tentando di fuggire: ne è nato un rocambolesco inseguimento per corso Corsica, corso Agnelli e via Tripoli.

CONTRO UNA BARRA - In via Tripoli il fuggitivo si è tradito da solo. Ormai tallonato da diverse pattuglie della guardia di finanza ha tentato di nascondersi con l’auto all’interno di un cortile ma la vettura è rimasta incastrata sotto una barra di ferro. L’ultimo disperato tentativo lo ha fatto fuggendo a piedi, ma in pochi minuti è stato trovato e fermato.

DENUNCIA - La prova dell’etilometro non ha lasciato spazio a dubbi: il tasso alcolico era nettamente superiore al consentito. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Per recuperare la sua Audi in via Tripoli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.