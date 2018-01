Il quartiere per benestanti Crocetta in balia del degrado: cacche, spazzatura e triple file di sosta

TORINO - Quando si parla del quartiere Crocetta si pensa subito ai bel palazzi e alle persone benestanti che ci abitano. Cosa assolutamente vera, ma nonostante sia una delle zone forse migliori in cui vivere a Torino, questa non si sottrae al degrado urbano che accomuna tutte le Circoscrizioni dal centro alle periferie. E così arriva una denuncia anche dal quartiere Crocetta per la continua sporcizia di strade e marciapiedi, ma anche per la mancanza di parcheggi e le conseguenti doppie e triple file di auto in sosta e le deiezioni dei cani non raccolte. Una situazione evidenziata da alcune fotografie che i residenti hanno condiviso sul web.

BELLO MA INCIVILE - Il quartiere è ineccepibile. Tanti i dettagli che lo rendono uno dei più vivibili, come i mezzi pubblici, la vicinanza dal centro, i materiali utilizzati come pietre e sassi di fiume per i marciapiedi. Tutte cose che rendono più bella l’intera zona. Poi ci sono i dettagli peggiori dettati dall’inciviltà delle persone. «Sembra assurdo», commenta Claudia sul gruppo ‘Torino Sostenibile’ dove sono apparse le fotografie, «ma ho visto corvi grandi come gatti (e ce ne sono davvero tanti), rompere sacchetti e rovesciare i rifiuti dai cestini. Bisognerebbe installare cestini anti-corvo». E poi c’è Abu che ha postato le prime immagini scattate tra corso Rosselli e via Piazzi: «Sono all’ordine del giorno buste della spesa ordinate, chiuse e poi buttate in strada senza troppi complimenti».

Degrado nel quartiere Crocetta (© Facebook)

