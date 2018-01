Ivrea, arrestato un pregiudicato con ordine di carcerazione per il reato di furto

IVREA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ivrea hanno arrestato C.F.T.C., pregiudicato romeno di 30anni. Nei suoi confronti due anni e mezzo fa la Procura Generale della Repubblica di Torino aveva emesso un ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di 3 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per il reato di furto. I militari lo hanno controllato la notte del 31 dicembre in un bar di Tavagnasco. Dai primi accertamenti è appunto emerso che nei suoi confronti pendeva l’ordine di carcerazione. A quel punto l’uomo è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Ivrea.