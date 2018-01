Il Villaggio di Babbo Natale chiude con il botto, Caccia al Tesoro della Befana per tutta Venaria

VENARIA - Il villaggio di Babbo Natale allestito alle Reggia di Venaria si appresta a vivere il suo ultimo fine settimana prima della chiusura fino al prossimo anno. Quelli che verranno, saranno giorni pieni di eventi: venerdì 5 gennaio, alle ore 15, nello spiazzo davanti alla Caffetteria il pubblico potrà assistere gratuitamente a uno spettacolo di Danze Bollywood, in collaborazione con Balliamo – the Indian dance (Politecnico’s indian students association).

CACCIA AL TESORO DELLA BEFANA - Il giorno dopo, sabato 6 gennaio, è prevista la Caccia al Tesoro della Befana, organizzata in collaborazione con Giovani Strateghi, un’occasione per festeggiare insieme e concludere nel migliore dei modi la splendida avventura del "Il Sogno del Natale». La Caccia al Tesoro, che coinvolgerà tutta la città di Venaria, è aperta a bambini, ragazzi e famiglie: sarà possibile comporre le proprie squadre, risolvere gli indovinelli e setacciare tutto il percorso alla scoperta di alcuni angoli del centro della città di Venaria. Il costo per partecipare è di 7 euro, 6 euro per chi è associato a Giovani Strateghi, 1 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito per chi ha meno di 6 anni. L'orario di ritrovo è previsto alle 10:30, agli iscritti verrà comunicato il punto di partenza. Per iscriversi è necessario compilare un modulo online, disponibile sulla pagina facebook "Giovani Strateghi - #CacciaTo" oppure direttamente a questo link.