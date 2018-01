Incidente in via Bibiana: fuoristrada travolge un autobus, ci sono feriti

TORINO - Erano circa le 10 di questa mattina, mercoledì 3 gennaio, quando in via Bibiana, all'incrocio con via Saorgio, è avvenuto un grave incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autobus della linea 10 e un fuoristrada. Stando a quanto è emerso fin ora, pare che cinque passeggeri a bordo del mezzo pubblico siano rimasti feriti lievemente.

INCIDENTE - I passeggeri rimasti coinvolti nello scontro sono stati quindi trasportati in ospedale in codice verde. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Torino, i tecnici di Gtt, oltre agli operatori del 118. Non sono ancora state accertate le dinamiche dell'incidente, ma è ipotizzabile che il fuoristrada non abbia rispettato la la segnaletica.