Stop ai Diesel Euro 4: l'aria non migliora, continua il blocco delle auto a Torino

TORINO - Prosegue anche domani, giovedì 4 gennaio, il blocco della vetture fino a Diesel Euro 4 a Torino. I valori previsionali di Pm10 per il 3 e il 4 gennaio infatti sono ancora ben superiori ai 50 microgrammi per metrocubo. Per questa ragione, nonostante sia stato registrato il valore di 45 microgrammi di polveri durante la giornata di ieri, il blocco delle auto a Torino continua, nel rispetto dell'ordinanza.

ORARI E INFORMAZIONI - Come di consueto in caso di semaforo arancione, le auto ferme saranno i Diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e quelle benzina, gpl e metano Euro 0. Nulla di nuovo anche per quanto riguarda le fasce orarie del blocco: 8:00-19:00 per i mezzi adibiti al trasporto persone e 8:30-14:00 e 16:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare).