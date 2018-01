Tensioni in corso Vittorio: la protesta delle maestre blocca il traffico, automobilisti infuriati

TORINO - «La maestra è qua e per il posto lei lotterà» con questi e altri slogan decine e decine di insegnanti hanno manifestato oggi, mercoledì 3 gennaio, di fronte all'Ufficio Scolastico Regionale di Torino in corso Vittorio Emanuele II. Ancora una volta il coro dei docenti si è alzato per manifestare contro la sentenza che determina il licenziamento o l'esclusione della graduatorie di istituto per coloro che hanno conseguito il diploma di scuola magistrale. Il provvedimento prevederebbe il licenziamento anche di coloro cha hanno già superato l'anno di prova, creando agli occhi dei lavoratori, una vistosa contraddizione in termini.

PROTESTA - La manifestazione torinese, a cui hanno preso parte circa 300 insegnanti, ha registrato alcuni momenti di tensione. Maestri e maestre hanno infatti bloccato il traffico nel viale e nel contro viale di corso Vittorio Emanuele II provocando non pochi disagi alla circolazione. Alcuni automobilisti hanno reagito con violenza vedendosi la strada sbarrata ma, grazie all'intervento della polizia municipale e dei carabinieri, la situazione è rimasta sotto controllo.