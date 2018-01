Auto bruciate abbandonate a Mirafiori, la rabbia dei residenti: «Com’è possibile?»

TORINO - Se, purtroppo, siamo ormai abituati a vedere rifiuti abbandonati in strada, di certo non si può dire lo stesso per due carcasse d’auto bruciate e lasciate lì, a fianco del marciapiede, da almeno tre settimane. Eppure è quanto successo in zona Mirafiori Sud, in via Buriasco. I residenti hanno chiesto a gran voce un intervento da parte della Circoscrizione o delle forze dell’ordine: le carcasse, oltre che sicuramente poco piacevoli da vedere, contengono materiale pericoloso tra lamiere arrugginite e pezzi appuntiti.

CARCASSE IN STRADA, IL MOTIVO - Le carcasse sono ormai abbandonate in strada dallo scorso 13 dicembre, giorno in cui in via Buriasco 20 venne appiccato un incendio che coinvolse quattro veicoli: a incendiarsi furono una Fiat 500, una Fiat Panda, una Peugeot e un furgone. Se dopo tre settimane due auto sono ancora in strada, il motivo è presto detto: indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. I residenti dovranno portare ancora pazienza: una volta terminate le operazioni, le carcasse verranno rimosse.