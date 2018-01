«Maltrattamenti in famiglia? No se le aggressioni non sono continue»

TORINO - Se le percosse sono atti episodici, legati a situazioni particolari non si può parlare di maltrattamenti. E' una sentenza storica e destinata a far discutere quella emessa dal tribunale di Torino che ha assolto un 41enne, accusato di maltrattamenti in famiglia. A pronunciarla è proprio una donna, una giudice.

LA SENTENZA - Il pm Dionigi Tibone aveva chiesto per l'uomo una condanna di tre anni. Il motivo? Aggressioni fisiche (calci e pugni) e umiliazioni morali, peraltro certificate da nove certificati medici rilasciati dai pronto soccorso in otto anni, dal 2008 al 2014. Nonostante la presenza dei certificati, il giudice ha affermato come le percosse furono "atti episodici legati a situazioni contingenti e particolari». Per questo motivo, il 41enne violento è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti. L'unica condanna a sei mesi (con la condizionale) è arrivata per violazione degli obblighi assistenziali.

LE MOTIVAZIONI - Inutile negarlo: la sentenza è destinata a creare scalpore, soprattutto in un momento storico in cui la lotta contro la violenza sulle donne ha raggiunto picchi mai toccati prima. Secondo il giudice donna che ha emesso la sentenza "non è emersa una sottoposizione della donna a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita». Vince quindi la difesa, che aveva affermato come non vi fossero collegamenti tra i referti e le liti. Una versione confermata dal giudice.