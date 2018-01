Ancora paura alla Falchera: 12enne rischia di perdere una mano per un petardo

TORINO - Un'esplosione forte e tanta paura: è gravissimo un ragazzino di 12 anni, ferito oggi pomeriggio da un petardo nel quartiere Falchera di Torino. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Regina Margherita di Torino: le sue condizioni sono gravi e rischia l'amputazione di una mano.

DINAMICA DA ACCERTARE - Stando a una prima ricostruzione, il 12enne era in giro con alcuni amici nei pressi degli stessi palazzi di via delle Querce dove a Capodanno una bomba carta aveva creato il panico, sfondando vetri, sfasciando auto e ferendo alcune persone. Non è chiaro se il petardo sia stato fatto esplodere dal ragazzo stesso o se sia stato lanciato da qualcun altro. Sull'accaduto indaga la polizia: i botti tornano a fare danni a Torino, l'ultima vittima è un ragazzino di 12 anni.

AGGIORNAMENTO 19:55 - Operazione in corso per il 12enne: i dettagli