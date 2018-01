Gtt, parla l’assessore Rolando: «Sì ai 75 milioni di euro per i nuovi tram»

TORINO - Ore calde per Gtt. Tra problemi finanziari, incubo licenziamenti e il nuovo piano industriale, anche la politica fa sentire ufficialmente la propria voce. Oggi, come vi abbiamo raccontato, è stato presentato all’assemblea dei soci il piano approvato ieri dal Cda. I lavori assembleari sono aggiornati al 12 gennaio per consentire al socio i necessari approfondimenti che il caso richiede e le azioni da intraprendere.

PARLA ROLANDO - Sergio Rolando, assessore al Bilancio della Città di Torino, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al finanziamento in arrivo dal Governo: «Con riferimento al decreto del Mit del 22 dicembre, la Città conferma la volontà di destinare interamente i 75 milioni finanziati e a lei destinati per l’acquisto di nuovi tram. Domani è confermato l’incontro con la Regione Piemonte per definire i rispettivi impegni». Buone notizie dunque per Torino.