Petardo scoppia in mano a un 12enne, intervento in corso: «Situazione grave»

TORINO - Sono ore complicatissime per il ragazzo di 12 anni a cui è scoppiato un petardo in mano. L’operazione del giovane è attualmente in corso in una sala operatoria dell’ospedale Regina Margherita: al lavoro vi sono gli ortopedici del Regina Margherita e i chirurghi del Cto. La speranza è quella di salvare la mano sinistra del ragazzo (quella in cui è scoppiato il petardo), ma la situazione è gravissima e due dita sono già state amputate. Dall’ospedale per ora nessun commento sul possibile esito dell’operazione, ma la situazione viene definita «molto grave».

L’EPISODIO - L’episodio è accaduto oggi pomeriggio in via delle Querce, nei pressi dello stesso palazzo dove a Capodanno una bomba carta aveva sfondato vetri, auto e ferito alcune persone. La dinamica è al vaglio della polizia: stando a una prima ricostruzione il 12enne era in giro con alcuni amici quando c’è stata l’esplosione. Non è chiaro comunque se il petardo sia stato raccolto dal ragazzo stesso o sia stato lanciato. Indagini e operazione in corso. Seguiranno aggiornamenti.