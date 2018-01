Eventi a Torino, ecco cosa fare venerdì 5 gennaio

TORINO – I concerti, le prime feste dell'anno, gli eventi dedicati al gusto e gli ultimi appuntamenti dedicati al Natale. Ecco qualche consiglio per godersi la giornata e non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti.

Musica live

Al Jazz Club Torino, alle 21.30, il quintetto guidato da Emanuele Francesconi presenta il suo nuovo lavoro «The New Conception». Il quintetto nasce nel giugno del 2017 per la registrazione della Sonata Op.10 per pianoforte e quartetto d’archi (composta da Emanuele Francesconi) che avviene nel luglio successivo presso MiniRecStudio di Torino. Dopo l’importante riconoscimento avuto dal pianista per la sua composizione Dies Irae op.3 per solo coro e orchestra d’archi, che vince il concorso di musica sacra Sacrarium 2016 e viene eseguita nell’ottobre del 2016 dal coro e orchestra di Leopoli (Ucraina), questo progetto vuole unire il tessuto della lettura classica del quartetto alle improvvisazioni, ora su armonie stabilite, ora completamente libere, che ogni membro del quintetto esegue, dinamica più rara che unica per il tipo di organico strumentale considerato. Per questo si può parlare di Nuova Concezione nell’eseguire la musica classica, considerando sia la formazione in quartetto d’archi, sia la lettura e la precisione di esecuzione che viene richiesta e ovviamente la disinvoltura e la fluidità che l’improvvisazione richiede,data da una profonda conoscenza armonica e strumentale.

Party

Il 2018 inizia con la serata anni '80 dell'Hiroshima Mon Amour, «Let's dance ed è subito festa», con vita alta e glitter per il primo appuntamento del 2018 in un venerdì prefestivo che riporterà indietro nel tempo.

Cena gourmet sul tram

Venerdì 5 gennaio alle 21 aspetta l'arrivo della Befana sul Gustotram. Giro di 2 ore nel centro città con partenza da piazza Castello (fronte Teatro Regio) alle 21, cena gourmet con servizio al tavolo, vini e bevande comprese.

Danze Bollywood alla Venaria Reale

Ultimo weekend di apertura per «Il Sogno del Natale», il villaggio ospitato nei Giardini della Reggia di Venaria aperto fino al 7 gennaio compreso. Venerdì 5 gennaio, alle 15, nello spiazzo davanti alla caffetteria il pubblico potrà assistere gratuitamente a uno spettacolo di danze Bollywood, in collaborazione con «Balliamo – the Indian dance» (Politecnico’s indian students association).

Torino e il mistero dei templari

Per chi è affascinato dal mondo Templare, appassionato di storia medievale e vorrebbe scoprire i luoghi e le testimonianze lasciate dai Cavalieri del Sacro ordine a Torino. Per chi crede possa esistere un nesso tra Sacra Sindone e Santo Graal. La visita guidata «Il mistero dei Templari a Torino» non è una visita comune: è la fotografia di una precisa epoca resa talmente evidente dalla ricostruzione storica che aiuta la fantasia a immaginare tempi passati, luoghi ed eventi. Ritrovo: alle 21:10 piazza San Carlo, fronte Chiesa Santa Cristina. Conclusione: 23 circa, p.tta della Consolata. Per informazioni: associazione Barburin, 011 853670.