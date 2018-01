Mihajlovic esonerato dal Torino: scelto il nuovo allenatore granata

TORINO - Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Torino. La notizia era nell'aria da ieri sera, dopo la sconfitta per 2-0 patita dalla squadra granata contro la Juventus, nei quarti di finale di Coppa Italia. Adesso è ufficiale. A comunicarlo è stata la stessa società, sul proprio sito: «Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata».

NUOVO ALLENATORE - Se Mihajlovic rappresenta il passato del Torino, il futuro ha già un nome e cognome: Walter Mazzarri. Sarà lui il nuovo allenatore granata. L'ufficialità potrebbe arrivare già in serata, giusto il tempo di espletare le ultime pratiche burocratiche. Mazzarri infatti deve liberarsi dal Watford, club inglese di proprietà italiana, con cui ha ancora un anno di contratto. A quel punto arriverà la firma con il Toro che si appresta a cambiare guida tecnica dopo un anno e mezzo di gestione Mihajlovic.