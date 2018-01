Sprofonda una strada a Mirafiori Sud: pericolo per auto e moto

TORINO - Sprofonda una strada a Torino: è successo questa mattina nel quartiere Mirafiori Sud, nell'intersezione tra via Negarville, via Roveda e via Quarello. Per chi non conoscesse la zona parliamo di un tratto di strada vicino alla chiesa di San Luca. Nella strada si è formata una grossa buca, pericolosa per chi viaggia in auto, moto e bici. La strada è molto pericolosa proprio perché poco visibile. In quel punto di strada erano stati eseguiti alcuni lavori di ripristino provvisorio del manto stradale che, evidentemente, non hanno tenuto. E' necessario dunque prestare la massima attenzione. Polizia municipale e l'ufficio tecnico della Circoscrizione sono al lavoro per risolvere la questione.