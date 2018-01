Emergenza smog senza fine: confermato il blocco auto venerdì 5 gennaio

TORINO - Ormai gli automobilisti torinesi ci avranno fatto l'abitudine, ma la notizia è di nuovo pessima: domani, venerdì 5 gennaio, è stato confermato il blocco auto a Torino. La notizia è stata ufficializzata dal Comune di Torino: i valori di Pm10 rimangono a livelli sopra la media consentita, pertanto rimane attivo il semaforo arancione.

ORARI ED ESENZIONI - Il blocco auto prevede il divieto alla circolazione per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4, e Benzina, Gpl, Metano Euro 0. Le limitazioni sono ormai note a migliaia di torinesi: il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00, senza pause per i veicoli adibiti al trasporto persone, mentre per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci lo stop sarà dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. In questo caso, i veicoli Gpl e Metano potranno circolare liberamente.