Panetti di hashish nascosti in macchina: nei guai una coppia

TORINO - Li hanno fermati per un controllo di routine, sembravano una coppia normalissima, ma in realtà trasportavano panetti di hashish: è questo quanto emerso dopo che i poliziotti della Squadra Mobile hanno fermato l'auto della coppia in via Giaveno, ad Avigliana.

L'ARRESTO - L'uomo e la donna, due italiani di 50 e 42 anni, sono stai arrestati: i poliziotti si sono insospettiti a causa della guida imprudente del conducente: nell'auto sono stati rinvenuti due panetti di hashish, per un peso complessivo di 200 grammi. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a Coazze, sono stati trovati e sequestrati altri sei panetti di hashish, per un peso complessivo di 600 grammi. Oltre al confezionamento delle dosi in casa, sono stati poi rinvenuti altri 40 grammi di stupefacente in altri contenitori: a carico dell'arrestato sono poi emersi precedenti.