«A passeggio» sul tetto di un palazzo alto 7 piani, urban climbers in via Giordano Bruno

TORINO - Erano circa le 15 e 30 di questo pomeriggio, giovedì 4 gennaio, quando un passante ha notato alcuni ragazzi (tre, forse quattro) camminare con disinvoltura sul cornicione di una palazzina alta sette piani in via Giordano Bruno 9. Preoccupato che i giovani volessero lasciarsi cadere nel vuoto, l'uomo ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto supportate da due squadre di Vigili del Fuoco.

URBAN CLIMBER - Una volta arrivati in via Giordano Bruno, quasi all'angolo con corso Bramante, gli agenti si sono messi sulle tracce dei ragazzi sul tetto ma questi erano già spariti. Allo stesso modo, anche i Vigili del Fuoco raccontano che una volta arrivati non hanno trovato più nessuno. Le ricerche della polizia sono state vane, i ragazzi si sono dileguati nel nulla.