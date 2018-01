Multe Gtt, dal 1 gennaio in vigore le nuove regole: multa ridotta se si paga subito

TORINO - Lo avevamo annunciato, il nuovo anno porta non pochi cambiamenti in casa Gtt: dal 1° gennaio 2018 infatti chi verrà trovato senza titolo di viaggio potrà regolarizzare la propria posizione entro sette giorni (sabato e domenica compresi), pagando la somma di 45 euro. La sanzione è destinata ad aggravarsi dopo i sessanta giorni, per poi salire fino al tetto massimo di 270 euro.

MULTE - Non da poco poi la possibilità di regolarizzare il pagamento della multa direttamente sul mezzo, pagando soli 25 euro (più il costo del verbale di 1,50 euro). Per chi viene sorpreso senza abbonamento, ma lo possiede, sarà sufficiente recarsi in uno dei centri Gtt per l'annullamento del verbale, previo il pagamento di 1,50 euro e le spese amministrative (15 euro). Questa misura intende favorire gli «irregolari in buona fede» e, allo stesso tempo, aumentare gli incassi delle multe spesso non pagate. La modifica dell’articolo 20, lo ricordiamo, è stata fortemente voluta dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.