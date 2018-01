Attimi di paura in via Vibò, un uomo a volto coperto fa irruzione in farmacia

TORINO - Erano da poco passate le 19 di questa sera, giovedì 4 gennaio, quando un uomo con il volto coperto si è introdotto nella farmacia comunale di via Antonio Vibò spaventando a morte le commesse del negozio. Pare poi che nel guadagnarsi la fuga l'uomo abbia urtato un cliente della farmacia, trasportato in ospedale in codice bianco in via precauzionale. Stando a quanto emerso fin ora, pare che l'uomo non abbia riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che indagano sull'accaduto.