Raptus di follia a Borgo Vittoria, pensionato accoltella la nuora nel suo centro estetico

TORINO - Nella serata di giovedì 4 gennaio, intorno alle ore 20, una donna di 40 anni, Emma Guarnero, è stata accoltellata all’interno del suo centro estetico «Venere» in via Vibò 43, nel quartiere Borgo Vittoria. Ad aggredire la quarantenne sarebbe stato il suocero di 79 anni, non si sa ancora per quale motivo, arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto insieme all’ambulanza.

ACCOLTELLATA - Sono state diverse le coltellate sferrate dal pensionato che avrebbero provocato alla donna alcune ferite al collo, al volto, danni al cuoio capelluto e una lacerazione al naso. La vittima dell'aggressione è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco dove è stata ricoverata in prognosi riservata.